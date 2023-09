Torna il Palio di Santa Reparata Corteo e duelli: pronti i balestrieri

A Terra del Sole è il giorno della vigilia che precede ‘l’evento’: il Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, alla sessantesima edizione. Un agone con protagoniste le contrade rivali di Borgo Fiorentino e Borgo Romano, che dopo una settimana di liturgie di avvicinamento, si sfideranno domani in una gara di tiro alla balestra per decretare il vincitore del ‘glorioso vessillo’, realizzato dall’artista Fernando Mengoni. Questa sera nelle due contrade andranno in scena le cene propiziatorie con circa 600 persone riunite attorno alle due lunghe tavolate per ricche libagioni. Saranno poi le grida di sfida e di scaramanzia, la goliardia e i fuochi d’artificio a passare il testimone a una notte che per molti sarà insonne.

Domattina la giornata esordirà con l’apertura, alle 10, del mercato storico rinascimentale e dell’artigianato. Alla stessa ora prenderanno il via gli spettacoli di musici e artisti, pronti a intrattenere il pubblico fino a sera. Alle 10.30, la visita alla cittadella, curata dalla guida turistica Chiara Macherozzi, accompagnata dagli Uomini d’arme della Compagnia del Montone (prenotazioni entro oggi allo 0543.769631350.5193970, [email protected], il costo è di 5 euro, gratis gli under 18). Nel pomeriggio, l’ora più attesa: alle 16 le campane della Chiesa di Santa Reparata annunceranno l’inizio del Palio. Il corteo storico con oltre 300 figuranti dei 2 borghi partirà dai due castelli per raggiungere piazza d’Armi, suggestiva cornice della cerimonia d’Insediamento del commissario granducale, quest’anno interpretato da Jan Bauer, sindaco della città ceca di Prachatice, gemellata con Castrocaro Terme e Terra del Sole. Le gare di tiro alla fune, i duelli, gli spari degli archibugi e i giochi di bandiere del gruppo mediceo di Sbandieratori, musici e uomini d’arme preluderanno l’inizio della gara, che vedrà protagonisti sul banco di tiro sette balestrieri per squadra: madonne e messeri chiamati a scagliare la verretta verso un bersaglio a trentasei metri di distanza. La Compagnia Balestrieri della cittadella è campione d’Italia in carica e vanta la bacheca più ricca dell’intero Bel Paese. Al termine della gara, l’assegnazione del Palio alla contrada vincitrice e della balestra d’oro al tiratore più preciso. Dopo le scene di giubilo, al grido di Un solo grido, un solo allarme: leone in fiamme o di Branca, branca, branca, leon, leon e leon a seconda dell’esito della ‘disfida’, vincitori e vinti si riuniranno attorno alla stessa tavola in piazza (Info: 0543.766766). L’ingresso al Palio è a offerta libera.

Francesca Miccoli