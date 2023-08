Una libreria tra gli ombrelloni Al lido la Bussola un vero villaggio

La stagione estiva della Bussola, storico lido nel cuore del lungomare Nord di Civitanova Marche, scorre tra aperitivi, concerti live e iniziative culturali di spessore, compresa una libreria in spiaggia, messa a disposizione dei clienti. Una delle mille idee di Gianbattista Lorenzetti, titolare dello stabilimento. "L’arte è vita - spiega - e mi piace l’idea di uno spazio aperto in cui diffonderne la bellezza". Nei primi anni ’90 la famiglia rileva l’attività guidata da Serafino Lorenzetti e sua moglie Loredana Passerotti. La Bussola si presenta come una sorta di villaggio turistico con animazione in spiaggia e un clima intimo e piacevole. Una scelta che premia il lavoro di Gianbattista e sua moglie Romina Balzani, che da quest’anno hanno preso in mano le redini con tanti progetti tra cui la colazione in spiaggia, dalle 8 alle 10, accompagnata da un pianista e uno show cooking, con chef che mostrerà la preparazione delle cozze con tanto di degustazione.

"Amo il mio lavoro – sottolinea il titolare – e le soddisfazioni che mi regala mi spingono a dare il massimo". A confermare la stima per Gianbattista, è uno dei clienti storici, Gianluca Marsili. "Vengo qui da diversi anni, un bel contesto con ottimi servizi e tante iniziative". Sulla stessa linea anche Alessia Zandrini: "Sono qui da qualche ora, la spiaggia è pulita e confortevole, sicuramente tornerò". "Impossibile non amare la Bussola - conclude Emanuela Tormentoni - un lido ben organizzato con aperitivi super".