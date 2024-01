‘Battezzato’ il primo catamarano della Wider prodotto a Fano

Fano, 15 gennaio 2023 - La bottiglia di vino si è frantumata al primo colpo: è stato lo stesso proprietario, un armatore spagnolo, il protagonista della cerimonia beneaugurale, con tanto di coriandoli e musica, del primo catamarano progettato, costruito e allestito dal nuovo cantiere Winder di Fano.

Applausi e foto per Acali, il catamarano da 12 milioni

Il mega yacht, che rimarrà nella darsena centrale del porto fanese per almeno due mesi prima di salpare per le Isole Baleari, era stato messo in mare mercoledì della scorsa settimana, mentre ieri si è svolto il rito della rottura della bottiglia di vino, preceduto dalla benedizione dell'imbarcazione da parte di don Gianfranco parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto. Presenti oltre alla famiglia del proprietario, i vertici di Wider, il presidente Marcello Maggi, e l'amministratore delegato, Fabio Fraternale, il sindaco Massimo Seri, il vice sindaco Cristian Fanesi e la presidente della Fondazione Teatro Catia Amati. “Acali” il nome del gigante del mare da circa 12 milioni di euro, il primo di altri 5 catamarani firmati Wider (3 già in produzione all'interno del cantiere) da consegnare nei prossimi mesi: altri due saranno messi in acqua prima dell'estate. an. mar.