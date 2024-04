Piacenza: travolto e ucciso un’auto pirata a pochi metri da casa

Piacenza, 28 aprile 2024 – E’ riuscito a sussurrare: “Sono stato investito”, poi ha perso coscienza e, poco dopo, è morto. E’ mistero sulla fine di un uomo di 57 anni che è presumibilmente stato investito da un’auto pirata a pochi metri da casa.

A notarlo, riverso a terra e insanguinato, è stato una passante che ha subito chiesto aiuto al personale della Pubblica assistenza che si trova proprio dove è stato trovato l’uomo. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza, è morto nel corso della notte. L’urto molto violento gli aveva causato diverse fratture e un esteso trauma cranico. A riportare la notizia è Il Piacenza.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire al mezzo che ha falciato l’uomo di 57 anni in via Leopardi a Carpaneto, in provincia di Piacenza, nella notte fra sabato e domenica.