Michele Dallavalle travolto e ucciso vicino a casa: è caccia all’auto pirata

Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza installate nella zona di Carpaneto, in provincia di Piacenza, a fornire le informazioni che serviranno per incastrare l’automobilista pirata che nella tarda serata di sabato 27 aprile ha travolto e ucciso un uomo di 57 anni, poi deceduto nel corso della notte a causa gravi traumi che aveva riportato.La vittima, Michele Dallavalle, abitava a pochi metri dal luogo dove è stato investito da un veicolo che non si è fermato, e al quale i carabinieri stanno ora dando la caccia.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato, quando una donna di passaggio, mentre rincasava, ha notato un uomo riverso a terra sull’asfalto a margine della strada, visibilmente ferito e semi cosciente. Lì vicino c’è la sede della Pubblica assistenza di Carpaneto dove la donna si è rivolta per chiedere aiuto. Quando i primi soccorritori si sono avvicinati hanno subito compreso che l’uomo era in gravi condizioni e hanno chiesto alla centrale operativa 118 di Parma il supporto di un mezzo sanitario avanzato. In breve è arrivata l’automedica dalla postazione ospedaliera di Fiorenzuola e il 57enne, che prima di perdere conoscenza ha riferito di essere stato investito poco prima da un’auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

Un paio d’ore dopo il suo arrivo, però, le sue condizioni sono precipitate ed è morto nella sala delle urgenze del pronto soccorso piacentino nonostante si sia tentato di tutto per salvarlo. Il suo quadro clinico era di gravi traumi e contusioni su gran parte del corpo, in particolare un trauma cranico e la frattura del bacino.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola hanno avviato le indagini: sul posto sono intervenute una pattuglia del Nucleo radiomobile e una con i colleghi della stazione di Carpaneto. Pare non vi fossero tracce visibili o pezzi di autovetture. L’attenzione degli inquirenti si è quindi focalizzata sulle telecamere di sorveglianza nella zona. Nel frattempo la procura di Piacenza potrebbe disporre già per le prossime ore l’autopsia da parte del medico legale e altri accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.