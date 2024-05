Ucciso da un'auto pirata a Piacenza: c'è un indagato

Piacenza, 2 maggio 2024 - Michele Dallavalle, è deceduto nella notte di sabato scorso all'ospedale di Piacenza dopo essere stato investito a Carpaneto da un veicolo che si è poi allontanato. Dopo le ricerche del pirata della strada, ora c’è un indagato per la morte del 57enne.

I carabinieri hanno infatti denunciato per omicidio stradale il proprietario del furgone rintracciato con le telecamere e che è stato posto sotto sequestro per essere analizzato. Dai primi accertamenti sulla dinamica, il conducente avrebbe investito Dallavalle durante una manovra in retromarcia.

L’incidente

Sabato 27 aprile prima della mezzanotte una donna di passaggio ha notato un uomo riverso a terra sull’asfalto a margine della strada, visibilmente ferito e semi cosciente. Lì vicino c’è la sede della Pubblica assistenza di Carpaneto dove la donna si è rivolta per chiedere aiuto. I primi soccorritori hanno subito compreso che l’uomo era in gravi condizioni, quando è arrivata l’automedica dalla postazione ospedaliera di Fiorenzuola il 57enne, che prima di perdere conoscenza ha riferito di essere stato investito poco prima da un’auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

Un paio d’ore dopo il suo arrivo, però, le sue condizioni sono precipitate ed è morto nella sala delle urgenze del pronto soccorso piacentino nonostante si sia tentato di tutto per salvarlo. Il suo quadro clinico era di gravi traumi e contusioni su gran parte del corpo, in particolare un trauma cranico e la frattura del bacino.