gli organizzatori del Pride 2023 di Arcigay Gioconda Reggio

Reggio Emilia, 21 marzo 2023 – “Davanti allo scempio dei diritti umani non abbiamo che una scelta: tornare in piazza con le nostre identità e i nostri colori”. Così Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda Reggio, annuncia il secondo ‘Pride’ cittadino che sarà organizzato per domenica 25 giugno, a 6 anni di distanza dal primo datato 3 giugno 2017.

“Se in quella occasione abbiamo manifestato per ottenere leggi più eque come il matrimonio o il diritto all’adozione - prosegue Nicolini -, questa volta dovremo scendere in piazza per protestare e rivendicare non solo i nostri diritti, ma quelli di tutte e tutti contro questo Governo e questa Italia che umilia costantemente le persone trans negando qualsiasi diritto, o che tratta le persone migranti come ‘carichi residuali’ che meritano di affogare in mare”.

Secondo l’associazione, il Pride del 2017 aveva portato tra le strade di Reggio ben 17mila persone, “aiutando a ottenere la leggere regionale contro l’omotransnegatività. Lo slogan di questa edizione sarà ‘Un posto sicuro’, un impegno rivolto soprattutto a difesa delle minoranze”.

L’evento peraltro ha trovato il completo supporto dell’amministrazione comunale, attraverso le parole dell’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti: “Siamo felici di ospitare a Reggio una giornata di festa arcobaleno per ricordare l’importanza di essere liberi di scegliere la propria vita rispettando la propria identità. In un momento simile è necessario dare risonanza a questa voce”.