Sciopero treni domani: i convogli garantiti da Trenitalia e i motivi della protesta

Bologna, 11 febbraio 2024 – Ecco il lunedì nero del trasporto ferroviario: domani, 12 febbraio, sarà una giornata difficile per i pendolari e chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale di 8 ore indetto dal personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La protesta, come di consueto, può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

I problemi maggiori saranno sui treni dei pendolari, visto che, come comunica Trenitalia, Frecce e Intercity circoleranno regolarmente, mentre ci saranno “probabili limitazioni o cancellazioni dei treni regionali”.

Sciopero dei treni: l'orario e i motivi della protesta

Lo sciopero dei treni è stato indetto dalle 9 alle 17 di lunedì 12 febbraio 2024. Si tratta di "una seconda chiamata": lo stop ai treni era stato indetto per il giorno 5 febbraio e poi posticipato di una settimana. Come sempre dovrà, per legge, essere assicurata la circolazione dei mezzi nelle fasce di garanzia (7-10 e 18-21).

Lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e SGB, riguarda tutti i lavoratori che svolgono attività ferroviaria delle imprese ferroviarie. Il motivo dello sciopero è stato spiegato con un comunicato pubblicato sul sito di Cub: la mobilitazione e lo stop di 8 ore alla circolazione dei treni è stata proclamata dopo la mancata risposta circa il rinnovo contrattuale.

I treni garantiti di Trenitalia

I treni di Trenitalia garantiti in caso di sciopero sono disponibili su trenitalia.com, dove si spiega che "non sono previste modifiche per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia".

Comunque sia, "i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie”.

Ecco l’elenco dei treni garantiti:

Come avere maggiori informazioni? Le news su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di Trenitalia, trenitaliatper.it, trenord.it o tramite l’App di Trenord, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Treni regionali: quali garantiti in Emilia Romagna: pdf

Sul sito di Trenitalia è presente anche l’elenco dei treni regionali garantiti in Emilia Romagna. Ecco la lista in Pdf:

I treni garantiti di Italo: l'elenco in Pdf

Per avere informazioni in tempo reale sui treni di Italo si può contattare "Pronto Italo" al numero 060708. Ma Italo garantisce un servizio in più, ovvero la lista in Pdf dei treni garantiti. Eccola