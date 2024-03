Parma, 30 marzo 2024 – Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel tardo pomeriggio del Sabato Santo, 30 marzo, che precede il giorno di Pasqua.

Il sisma è stato avvertito in Emilia Romagna, per la precisione in provincia di Parma, poco dopo le 18, con una magnitudo di 2.8 secondo l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’epicentro è a Felino.

Dopo pochi minuti i sismografi hanno registrato una seconda scossa, sempre con lo stesso epicentro, di magnitudo 2.4.