Isola dei famosi 2024, Valentina Vezzali in nomination: si salverà la campionessa jesina?

Jesi (Ancona), 14 maggio 2024 – Valentina Vezzali a rischio eliminazione? Nella puntata di ieri sera de “L’isola dei famosi”, infatti, assieme a Artur Dainese, Alvine Verecondi Scortecci, Samuel Peron e Khady Gueye, al televoto ci è anche finita la schermitrice jesina.

Dopo le accuse che hanno visto coinvolta la squadra dei blu, in quanto si dice che la Vezzali avrebbe comunicato con l’altro gruppo, la situazione in Honduras si è fatta più tesa. Infatti, ora la squadra della Vezzali è rimasta senza fuoco, elemento vitale per il morale dei naufraghi, per 48 ore.

Questo ha fatto sì che venissero alimentate “come fiamme” le tensioni tra Edoardo Stoppa e la jesina: "Tu tutto il giorno parli di dieta, ma ad un naufrago non viene proprio in mente di mettersi a dieta – ha detto il conduttore televisivo alla Vezzali –. A te del fuoco, forse, non interessa niente, ma vai a chiedere agli altri del gruppo se la pensano diversamente”.

“State giocando sporco, ma è il vostro gioco", ha detto con un nodo in gola e con una punta di amarezza Valentina a Stoppa. Certo è che, fino a domenica, gli spettatori hanno il potere di decidere chi eliminare tra questi cinque concorrenti, lasciando alla Vezzali una chance del 20% di salvezza.

Chi è Valentina Vezzali? Ben 6 titoli mondiali, 13 europei, 5 universiadi, 2 Giochi del Mediterraneo, 11 volte alla Coppa del Mondo (78 le prove vinte) e 30 titoli nazionali, Valentina Vezzali si è buttata dall’elicottero nelle acque dell’Honduras l’8 aprile 2024, più di un mese fa. A casa ha lasciato i suoi due figli, Pietro (di 19 anni) e Andrea, 10 anni. All’interno del programma, inoltre, la schermitrice ha avuto anche modo di ritrovarsi con il suo ex compagno di “Ballando con le stelle”, Samuel Peron, anche se avversari.