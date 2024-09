Micam, calo di produzione per le aziende di moda di Marche ed Emilia Romagna

Milano, 5 settembre 2024 – Legacy è la parola che rinnova il patto tra le manifestazioni della moda Lineapelle, MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech che a settembre aprono la stagione fieristica a Fiera Milano.

La concomitanza degli eventi sottolinea ancora una volta l'impegno nel fare sistema, dimostrando l'importanza fondamentale di unire filiere che condividono storia e valori. Il comparto della moda è un pilastro fondamentale non solo per l'economia italiana, ma anche per quella globale, rappresentando un settore di eccellenza che attrae buyer da tutto il mondo. Un comparto che sta attraversando una fase congiunturale caratterizzata da un tono estremamente negativo.

Le aziende dei distretti calzaturieri delle Marche e dell’Emilia Romagna devono far fronte ad una calo della produzione che mediamente si attesta a -25% con un conseguente aumento del ricorso alla cassa integrazione che ha raggiunto +150%. Il sistema imprenditoriale intende reagire proprio partendo dalle rassegne fieristiche che con 2.090 brand totali, di cui il 47% provenienti dall'estero e da oltre 60 Paesi, dimostrano la capacità di innovare e influenzare le tendenze internazionali.

Questo settore non solo genera un significativo impatto economico, ma promuove anche la cultura, l'artigianalità e il ‘saper fare’. La forte presenza dei marchi stranieri evidenzia l’attrattiva dell’Italia come hub creativo e commerciale. Perciò, quest’anno, il motto che unisce le manifestazioni è Legacy of Style, una sintesi della visione comune delle tante filiere che contribuiscono a creare il sistema moda e della necessità di rilancio dei mestieri che hanno fatto grandi i comparti protagonisti delle manifestazioni di settembre. Legacy è sinonimo di eredità, perché tutte i settori della moda e dell’accessorio condividono un know how e una tradizione uniche.