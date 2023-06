Salviamo la fontanella di San Luca

Bologna, 13 giugno 2023 – Il mancato ripristino della fontanella da parte del Comune di Bologna denota una mancanza di rispetto per le centinaia di turisti e bolognesi che frequentano il santuario di San Luca. Ho chiesto spiegazioni anche al santuario. Gli addetti spiegano che è stata messa fuori uso dopo il ripristino. Le fontanelle, le panchine ed i bidoni della spazzatura sono sempre più rari a Bologna. Tutto questo denota un disinteresse generale nella cura della città e nel rispetto sia dei cittadini sia dei turisti che soprattutto in questo periodo frequentano Bologna.

Leonardo Arienti

La lettera. Risponde Beppe Boni

La fontanella collocata fuori dal cancello di San Luca, alla quale ricorrono i tanti che affrontano la salita a piedi ma anche coloro che arrivano in auto, in effetti era stata sistemata dopo un periodo di chiusura. Qualche imbecille ha provveduto evidentemente a sabotarla costringendo chi se ne occupa all'interno di San Luca a fermare l'erogazione dell'acqua. La segnalazione è stata fatta al quartiere Saragozza. Verrà ripristinata? Ci auguriamo di sì, anche se il rischio che i vandali agiscano di nuovo è reale. Forse non sarebbe male allestire un circuito di telecamere che possa garantire maggior sicurezza al santuario ma anche controllare la fontanella. Sia le guide turistiche che i commenti dei cittadini e dei visitatori segnalano la fontanella di acqua potabile, perché nel tempo è diventata anche un simbolo di questo luogo. A Bologna i siti d'acqua sono 114, quasi trenta dei quali sono fontanelle pubbliche con acqua potabile dislocate nel centro storico. Non sempre e non tutte queste ultime sono agibili, talvolta a causa dei vandali, altre volte per l'incuria e la mancata manutenzione. Qualcuno dice, infine, che l'acqua delle fontanelle viene sprecata, ma non è vero. Il flusso erogato infatti non si disperde ma viene recuperata nel ciclo virtuoso del resto dell'acqua potabile distribuita dall'acquedotto in area urbana: una volta raggiunta la fognatura viene depurata e poi riutilizzata dai consorzi agricoli per l'irrigazione dei campi a sud della città. [email protected] [email protected]