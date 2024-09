Prima foto insieme per de Pascale e Ugolini, stretta di mano col sorriso

Bologna, 6 settembre 2024 – Nuovo incontro (e saluto) tra i candidati alle prossime elezioni Regionali, Michele de Pascale ed Elena Ugolini.

Dopo il "ciao ciao" (con qualche scintilla) alla kermesse degli industriali di "Farete", oggi una stretta di mano tra i sorrisi all'inaugurazione del nuovo campus della Bologna Business school, sotto gli occhi anche dell'ex governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presente all'evento.

E per i due contendenti è scattata anche la prima foto insieme.

De Pascale ha definito la nuova struttura "un investimento straordinario che rende Bologna leader a livello nazionale nella capacità di creare percorsi di formazione di eccellenza per il sistema delle nostre imprese”, realizzato “anche grazie a un finanziamento lungimirante di quattro milioni e duecentomila euro da parte della Regione Emilia-Romagna. Oggi da tutti sono stati riconosciti, a livello istituzionale anche dalla ministra Bernini, la capacità e il valore di saper costruire progetti condivisi fra le istituzioni di diversi livelli e le grandi eccellenze produttive della nostra regione. Si può e si deve sicuramente allargare il perimetro delle relazioni di queste imprese - aggiunge il candidato di centrosinistra - c'è ad esempio tutta la filiera delle due grandi transizioni, quella ecologica ed energetica, e quella digitale che possono vedere addirittura una crescita ulteriore di collaborazioni e di lavoro. Abbiamo bisogno che investimenti di questo tipo continuino a crescere in Emilia-Romagna e che rendano la nostra regione sempre di più la terra italiana maggiormente avanzata in termini di formazione e innovazione, a servizio di tutto l'ecosistema economico regionale”.

Ugolini condivide l'entusiasmo del rivale sul campus della Bbs. "È meraviglioso quello che l'architetto Mario Cucinella è riuscito a disegnare - fa notare la candidata civica sostenuta dal centrodestra - creando una struttura all'avanguardia ma rispettando la nostra collina. Sarà bello venire a studiare qui da tutto il mondo. Max Bergami è stato bravo nel coordinare tutto il percorso, che dà una ricchezza incredibile ai nostri giovani e a quelli di tutto il mondo. Valorizzando privati, aziende e tutte le istituzioni”.