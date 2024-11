Le liste di Rimini con i candidati alle elezioni regionali Emilia Romagna 2024

Quarantaquattro candidati. Tanti saranno i riminesi in corsa alle elezioni regionali. Nelle liste politici locali di lungo corso, imprenditori, liberi professionisti, chef, impiegati. La sfida per la presidenza dell’Emilia Romagna vede in campo Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato presidente del centrosinistra, che si presenta con 5 liste, la riminese Elena Ugolini, sostenuta dai partiti del centrodestra e dalla sua lista civica, Federico Serra della lista di sinistra "Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro" (formata da Pci, Rifondazione, Potere al popolo), che si presenterà anche al collegio di Rimini, e Luca Teodori, che è stato tra i fondatori (e già segretario) del partito 3V Vaccini vogliamo verità, con la lista "Lealtà, coerenza, verità".