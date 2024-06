Valeria Cittadin sfiora l’elezione al primo turno, andrà al ballottaggio con Gaffeo

Rovigo, 11 giugno 2024 – Un voto che ha dato fiducia a Valeria Cittadin, ma non basta per l’elezione diretta. Si tratta del verdetto che è arrivato dopo lo spoglio delle 55 sezioni elettorali, una procedura andata molto a rilento a causa di 600 schede contestate e terminata solo a tarda notte. Questo a seguito del riconteggio di alcune schede contestate a cura della Prefettura, operazioni concluse verso le 2.30.

A fronte di questo risultato il Comune di Rovigo, ritornerà a votare per il ballottaggio che sarà tra Valeria Cittadin e il primo cittadino uscente, Edoardo Gaffeo. Nel Comune di Rovigo, i votanti alle elezioni comunali sono stati complessivamente 25.553 pari al 60,48%, una percentuale in calo rispetto al 2019, quando votò il 68,41%. Nel conteggio finali spiccano le 581 schede nulle, 283 schede bianche e 10 contestate.

I risultati dei sei candidati

Nel dettaglio dei risultati ufficiali, giunti al termine dello scrutinio delle 55 sezioni elettorali, con uno spoglio andato a rilento, definito il quadro con Valeria Cittadin che è davanti a tutti. Valeria Cittadin, sostenuta da Giorgia Meloni per Cittadin sindaco, Forza Italia, Lega, Azione ed anche lista civica Valeria Cittadin sindaco 12.117 voti 49.11%. Il sindaco uscente e dimissionario Edoardo Gaffeo, sostenuto da M5S, Civica per Rovigo e Forum dei cittadini, ha ottenuto 6.933 voti pari al 28.09%. Palmiro Franco Tosini, PD e lista civica Democratica e inclusiva 2.032 voti 8.23%. Federico Frigato della lista civica Rovigo si ama 1.630 voti 6.60%. Ezio Conchi, lista civica Cambia Rovigo 994 voti 4.03%. Antonio Rossini, Alleanza dei Moderati e ‘Noi per Rovigo – Ci piace’, 973 voti 3.94%

Cittadin: “Insieme ce la faremo”

Le parole di Valeria Cittadin, che ha sfiorato la vittoria al primo turno, a conclusione del lungo spoglio: “Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, per cui ringrazio tutta la nostra squadra, gli alleati e i 12.117 rodigini che ci hanno dato fiducia. Manca ancora un soffio per arrivare all’obiettivo finale. Non ho dubbi: insieme ce la faremo”.

Quando si vota per il ballottaggio

Il ballottaggio interessa i Comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Il Comune di Rovigo, quindi, andrà al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno (in questo caso i seggi sono aperti dalle ore 07 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì). Si contenderà la vittoria per la carica di sindaco Valeria Cittadin e Edoardo Gaffeo, dove saranno decisive nei prossimi giorni gli apparentamenti ed indicazioni di voto delle liste uscite sconfitte dalle amministrative.