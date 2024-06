Elezioni a Rovigo e provincia: tutti i sindaci eletti

Rovigo, 10 giugno 2024 – Trentadue comuni al voto, compreso il capoluogo di provincia Rovigo. Rispetto alle amministrative del 2019 si è registrato un calo generalizzato dei votanti. Vediamo nel dettaglio affluenza al voto e i sindaci eletti.

Sei sindaci hanno ‘sconfitto’ il quorum

Nella provincia di Rovigo erano sei i Comuni al voto con una singola lista presentata, dove il principale avversario era il quorum. Ecco i sindaci già certi dell’elezione. Lo scrutinio ha decretato a Ceneselli (affluenza 66,64%) vittoria per Angela Gazzi con 646 voti, a Frassinelle Polesine (affluenza 63,35%) vittoria per Marco Rossi con 586 voti, Gaiba (affluenza 76,52%) confermato Nicola Zanca con 530 voti, Loreo (affluenza 63,73%) conferma per Moreno Gasparini con 1575 voti, Pincara (affluenza 60,29%) nuovo sindaco sarà Giustiliano Bellini con 417 voti e San Bellino (affluenza 67,64%) riconfermato Aldo D’Achille con 517 voti. Per essere eletti in questi sei comuni (di popolazione inferiore ai 15mila abitanti), la lista degli aspiranti doveva avere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non doveva essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Se non si raggiungeva queste percentuali, l'elezione sarebbe stata nulla e la conseguenza era quella dell’arrivo di un commissario prefettizio fino a nuove elezioni. Fatto non avvenuto in nessuno dei sei comuni.

I dati dei singoli comuni della Provincia

Si parte da Ariano Polesine (affluenza 57,77%) conferma di Luisa Beltrame 1.147 voti (58,91%) su Alex Feccio 800 voti (41,09%). Arquà Polesine (affluenza 62,39%) vittoria di Enrico Serafin 639 voti (44,87%) contro gli sfidanti Pietro Marangoni 434 voti (30,48%) e Maurizio Andreotti 351 voti (24,65%). Bagnolo di Po (affluenza 63,18%) conferma per Amor Zeri 355 voti (53,22%) su Chiara Magaraggia 312 voti (46,78%). Bergantino (affluenza 56,08%), vittoria per Adriano Stefanoni 646 voti (50,23%) contro Gianni Fortuna 640 voti (49,77%). Bosaro (affluenza 64,62%) vince Elena Paolizzi con 324 voti (48,87%) su Monica Cibin 254 voti (36,31%) e Alessio Ghiotti 85 voti (12,82%). Calto (affluenza 50,25%) vittoria per Nico Manfredi con 198 voti (56,25%) contro Bruno Fioravanti 154 voti (43,75%). Canda (affluenza 67,55%) vittoria per Simone Ghirelli con 331 voti (67,00%) su Roberto Tomasini 163 voti (33,00%). Castelguglielmo (affluenza 61,85%) ritorna sindaco Giorgio Grassia 492 voti (57,81%) su Maurizio Passerini 359 voti (42,19%). Castelmassa (affluenza 62,26%) nuovo sindaco Federico Ragazzi 1.108 voti (54,66%) su Barbara Bernardoni 919 voti (45,34%). Castelnovo Bariano (affluenza 54,92%) vittoria per Monica Ferracioli 549 voti (40,77%), su Francesco Masini 489 voti (34,44%) e Massimo Biancardi 352 voti (24,79%). Corbola (affluenza 66,94%) vittoria per Michele Domeneghetti 633 voti (51,09%) su Valentina Bovolenta 606 voti (48,91%). Costa di Rovigo (affluenza 71,15%) netta affermazione di Gian-Pietro Rizzatello 1.076 voti (72,41%) su Antonio Bombonato 410 voti (27,59%). Crespino (affluenza 56,31%) vittoria per Angelo Malaspina 542 voti (61,17%) su Massimo Finotti 344 voti (38,83%). Gavello (affluenza 60,79%) vittoria per Diego Ghirotto 519 voti (67,93%) su Wilma Moda 245 voti (32,07%). Guarda Veneta (affluenza 60,95%) vittoria per Sandro Andreotti 258 voti (55,97%) su Gianluca Braga 258 voti (44,03%). Lendinara (affluenza 57,54%) qui stravince Francesca Zeggio con 4463 voti (85,68%) su Sergio Manzon 746 voti (14,32%). Melara (affluenza 61,42%) eletta a sindaco Anna Marchesini 580 voti (60,80%) su Adolfo Baraldi 374 voti (39,20%). Occhiobello (affluenza 64,30%) vittoria di Irene Bononi 3.438 voti (56,31%) sul sindaco uscente Sondra Coizzi 2.667 voti (43,69%). Papozze (affluenza 52,35%) vittoria per Pierluigi Mosca con 452 voti (65,60%) su Piermarino Veronese 237 voti (34,40%). Pettorazza Grimani (affluenza 64,90%) vittoria per Andrea Grassetto 449 voti (50,73%) su Matteo Cesaretto 436 voti (49,27%). Polesella (affluenza 59,07%) vince Emanuele Ferrarese 1.073 voti (55,80%) sul sindaco uscente Leonardo Raito 850 voti (44,20%). Pontecchio Polesine (affluenza 72,43%) si conferma Simone Ghirotto 955 voti (74,20%) su Michele Bacchiega 332 voti (25,80%). Salara (affluenza 64,57%) si conferma Lucia Ghiotti 413 voti (70,72%) su Maurizio Prandini 171 voti (29,28%). Villanova del Ghebbo (affluenza 64,68%) vince Mauro Verza 582 voti (58,14%) su Annachiara Boldrini 419 voti (41,86%). Villanova Marchesana (affluenza 60,18%) vittoria per Maurizio Cagnoni 232 voti (51,21%) su Riccardo Rigotto 221 voti (48,79%).