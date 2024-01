Allerta smog, ancora bollino rosso in Emilia Romagna: ecco in quali città

Bologna, 2 gennaio 2024 – Le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara sono ancora da bollino rosso, per quanto riguarda lo smog. Continuano dunque le misure emergenziali, già in vigore da sabato 30 dicembre, e proseguiranno fino a domani, mercoledì 3 gennaio.

Per far rientrare i parametri che misurano la qualità dell'aria nei Comuni dei cinque territori – è stata superata la soglia di legge per il PM10 –, restano attive le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, fino ai motori diesel euro 5, insieme agli altri provvedimenti emergenziali.

Domani sono previsti nuovi controlli e l'emissione di un nuovo bollettino 'Liberiamolaria' da parte dell'agenzia regionale ambientale Arpae.

Allerta smog e divieto di circolazione per alcuni veicoli

I divieti quando c’è il bollino rosso

Quando la qualità dell’aria non è buona, a causa del troppo smog, nei comuni di pianura ci sono diversi divieti da rispettare, tra cui quello di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili; bisogna poi abbassare le temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C

Nei Comuni sopra i 30mila abitanti, inoltre, stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati dalle 8,30 alle 18,30; divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio); divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

C’è poi il potenziamento dei controlli in merito a tutti questi divieti.

Bollino verde: dove

A differenza delle province con allerta smog, le altre dell’Emilia Romagna mantengono il bollino verde. Non ci sono, dunque, misure emergenziali a Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.