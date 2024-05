Divieto di balneazione in Romagna, primo stop della stagione 2024: ecco dove

Ravenna, 24 maggio 2024 – Apre ufficialmente oggi la stagione balneare 2024 e iniziano anche i campionamenti periodici di Arpae per verificare lo stato delle acque marine e assicurarne la sicurezza. “Nel primo monitoraggio della stagione, sui 98 punti di prelievo lungo tutta la riviera solo 3 sono risultati con valori non conformi per l’elevata presenza di batteri: a Goro, Punta Marina e Rimini (nell’area Miramare-Rio Asse Nord)” si spiega nel bollettino Arpae.

Il Comune di Ravenna ha quindi provveduto ad emettere un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione dall’inizio delle barriere frangiflutti di Punta Marina fino al confine con Lido Adriano, nella zona campeggi. “Si prevede che il superamento, dovuto alle recenti piogge, sarà di breve durata e il divieto di balneazione sarà revocato non appena l’Arpae emetterà un nuovo rapporto che confermi il ritorno dei valori entro i limiti previsti”.

Punta Marina ha registrato valori sopra alla norma per i batteri di Escherichia Coli e per Enterococchi intestinali. Nel tratto della costa riminese sono stati rilevati valori non conformi di Escherichia Coli.