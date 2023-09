Giro dell'Emilia 2023: strade chiuse e deviazioni di bus

Bologna, 28 settembre 2023 - Sabato 30 settembre andrà in scena il bellissimo spettacolo ciclistico del Giro dell’Emilia per uomini e per donne élite, una classicissima di fine stagione e un evento entrato nella storia dello sport della bicicletta.

La corsa prevederà due percorsi, entrambi con partenza da Carpi per poi arrivare a Bologna e scalare San Luca, quello per gli uomini dirigendosi verso le alture modenesi mentre quello femminile rimanere in piano scegliendo la direzione per il ferrarese. Corse che però richiederanno chiusure di strade e deviazioni anche delle linee autobus, che interesseranno soprattutto Bologna e dintorni. Anche il trasporto pubblico di Bologna, urbano e metropolitano, subirà modifiche pensate in tre fasi differenti in base alle zone interessate dal passaggio delle corse, con brevi interruzioni di servizio o con conseguenti ritardi.

Deviazione dei bus e strade chiuse

Sabato dalle 10 alle 15.30 circa, saranno chiusi alcuni tratti delle strade SP 14 Castelfranco (Mo), SP 78 Castelfranco-Monteveglio, SP 569 Vignola (Mo), SP 623 del Passo Brasa (Mo), SP 632 Traversa di Pracchia, SP 25 Vergato-Zocca, SP 26 Valle del Lavino, SP 1 Palata, SP 255 S. Matteo della Decima, SP 42 Centese, SP 18 Padullese, SP 568 Persicetana. Per quest’ultima strada, sono interessate a modifiche le linee 83, 97, 435, 507, 576, 646, 651, 656, 654, 658, 671, 686, 687, 688, 716 e 728 del trasporto pubblico. Dalle 13 alle 16, invece, le corse saranno su Bologna e dunque chiuse viale De Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli, via Saragozza, via San Luca, via Monte Albano, via di Casaglia interessando a modifiche o ritardi le linee Tper 14, 19, 20, 21, 33, 36, 38, 39, 54, 58, 83, 86, 89, 92, 94, 671, 684, 686, 706, 850, 856 e D. Dalle 16 alle 17 il Giro dell’Emilia si concentra nell’area del colle della Guardia verso San Luca e dunque saranno chiuse via Saragozza (tratto esterno alle mura), via di San Luca, via Monte Albano, via di Casaglia e in questo caso sono interessate le linee del trasporto pubblico 20, 38, 39, 58, 94, 671, 686 e D. Anche le strade che confluiscono nelle vie sopra indicate saranno interessate alla chiusura e saranno diverse le zone con divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 7 alle 20 di sabato.

A Bologna, inoltre, dalle 14 di venerdì 29 settembre fino alle 19 di sabato, saranno chiuse Via San Luca con divieto di transito veicolare, eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione; Via di Casaglia, in direzione di via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all'incrocio con via Saragozza; Via Saragozza, da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus; Via Sabbiuno, via Cavaioni, via Monte Albano, via Casaglia, via Saragozza, da via Casaglia all’Arco del Meloncello, divieto di transito veicolare eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

Deviazione dei bus Tper: il pdf