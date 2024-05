Treni Bologna-Milano, ritardi e disagi per problemi tecnici sulla linea

Bologna, 17 maggio 2024 – Ci sono due problemi sulla tratta ferroviaria tra Bologna e Milano, nello specifico alla stazione Av Medio Padana di Reggio Emilia e sulla linea convenzionale all'altezza di Castelfranco Emilia (Modena).

Per questo motivo ci sono ritardi dei treni, rallentamenti e disagi per i viaggiatori. Sulla linea Alta Velocità ci sono treni che viaggiano con ritardo da una a due ore per un problema a un treno alla stazione reggiana Medio Padana poco prima delle 13. Dopo le 15.38 la circolazione è tornata regolare ma l'evento ha impattato sul traffico ferroviario: rallentamenti, si legge sul sito di Trenitalia, fino a 35 minuti per 16 treni Alta Velocità e tra 50 e 85 minuti per 5 treni Alta Velocità istradati su linea convenzionale.

Sulla linea convenzionale Bologna-Milano dalle 14.45 la circolazione è stata rallentata per un guasto alla linea a Castelfranco Emilia, con treni AV e Regionali che possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.