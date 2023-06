Brodetto Fest Fano 2023, incoronato il ‘Ciuppin’ della Liguria

Fano, 3 giugno 2023 – È la regione Liguria con il Ciuppin dello chef Giuseppe Bizioli a vincere la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce. Ecco come si prepara: un fondo di sedano, carote, cipolle, maggiorana, timo, aglio e acciuga salata. Aggiungere pesci di scoglio (prete, gronco, sciarrano, ania, pesce lucertola, molva), bagnare e sfumare con vino bianco poi aggiungere concentrato, pomodoro fresco e acqua a coprire. Far sobbollire per circa 3 ore e passare al passaverdure. A parte: uno spicchio d’aglio con olio evo, aggiungere calamaro, cozze, vongole, un pesce spinato (ombrina o branzino) e pomodorini freschi, sfumare con vino bianco. Aggiungere il ciuppin precedentemente passato gli scampi e i gamberi e cuocere ancora per 5 minuti. Finire con prezzemolo e olio ed impiattare sopra una galletta del marinaio).

Questa è la ricetta che, secondo la giuria tecnica composta dagli enogastronomi Paolo Marchi, Alberto Lupini, Luciano Pignataro e dallo chef Carmelo Carnevale, e 62 votanti tra il pubblico, si aggiudica il premio come Migliore Zuppa di Pesce Italiana del 2023.

A decretarne il suo successo, il gusto, l’aderenza alla tradizione, il rispetto delle cotture e l’esaltazione del pesce.

Domenica 4 giugno, invece, chiusura col botto di questa 21^ edizione del Brodetto Fest. Al Lido di Fano alle 11.30, il Ministro Francesco Lollobrigida incontrerà i pescatori della marineria fanese per un approfondimento sulle numerose esigenze del comparto in un talk dal titolo "Il Futuro della Pesca in Italia".

Il Ministro Lollobrigida cercherà di rassicurare la categoria sulle decisioni dell’Unione Europea in materia di pesca. Un incontro particolarmente atteso da tutta la filiera che supporta il pesce fresco sulla tavola degli italiani, così come è stato per questo Brodetto Fest. A seguire alle 14,00 il Palabrodetto ospita il cooking show di Francesca Marsetti, chef a domicilio molto seguita nel programma di Antonella Clerici "E’ sempre mezzogiorno" (Rai1).

Nel pomeriggio prende vita anche lo spazio Brodetto & Wine, a cura di IMT, con gli incontri "Bollicine delle Marche una lunga storia" (19,00) e "Profumi di un territorio" (21,00). Porte aperte anche per il Brodetto & Kids, lo spazio dedicato ai più piccoli, allestito in collaborazione con il Masaf.

Il programma prevede: "Se lo dice il Prof." (ore 18,00), incontro alla scoperta dei pesci del Mar Adriatico, il laboratorio di educazione alimentare "Alla scoperta del cibo buono e giusto" (ore 19,00), il cooking show "Guarda e Gusta" con degustazione (ore 20,00).

Alle 20.00 cooking show dell’esplosivo Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, cuoco noto per la sua cucina rustica, il quale proporrà la versione autografa del brodetto, spettacolarizzando la cucina e divertendo il pubblico.

L’ultima parola spetterà alle 21,30 sul palco centrale niente meno che al maestro Peppe Vessicchio con una divertente disquisizione sulla musica attraverso le pagine del suo ultimo libro dal titolo "La musica fa crescere i pomodori". "Non ho mai avuto il piacere di gustare il brodetto alla fanese - racconta il Maestro - e no n vedo l’ora di poterlo fare, ma se dovessi trasporre un piatto di zuppa di pesce in musica comporrei un leggerissimo sostegno armonico realizzata dal tremolo di soli violini e viole sul quale far fluttuare brevi incisi che si intrecciano grazie al suono di tre distinti flauti".