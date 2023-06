Brodetto Fest Fano 2023, è la serata della finalissima

Fano, 3 giugno 2023 – Broeto, Chuppin, Cacciucco, Ciambotto, Brodetto o Zuppa alla Civitavecchiese… chi sarà il vincitore della gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce? Stasera alle 20,00 il Palabrodetto ospiterà la finalissima della gara più gustosa dell’Adriatico.

A decretare il piatto migliore, quello più gustoso e più aderente alla tradizione, è stata scelta una giuria d’eccezione che vede seduti nella stessa tavola tre nomi di fama, tre palati sopraffini, tre magnifici conoscitori del comparto enogastronomico italiano: Paolo Marchi di "Identità Golose", Alberto Lupini, direttore responsabile di "Italia a Tavola" e Luciano Pignataro, noto critico del blog "Wine&Food Blog" che è tra i più seguiti e influenti d’Italia, Carmelo Carnevale chef dell’APCI del Regno Unito. Ma il programma di questa terza giornata di BrodettoFest al Lido di Fano è ricco di tanti altri appuntamenti. A cominciare dalla mattina con Brodetto Boat, una gita a bordo della Queen Elisabeth al largo delle coste fanesi accompagnati dal professor Corrado Piccinetti, biologo fanese. Nel pomeriggio, dalle 18.00, il Palco centrale ospiterà un seminario di Legambiente dal titolo "L’Energia che cambia l’Italia" e dalle 19.00, nello spazio Brodetto & Wine, a cura di IMT, da non perdere gli appuntamenti "Quello che non ti aspetti" e "I caratteri del Grande Bianco". Chiuderà la giornata il talk "Conversazioni sul mare e sulla sostenibilità" con l’esploratore Alex Bellini (ore 21,30) cui seguirà l’innovativo brodetto sotto forma di pizza gourmet.

Domani invece, ultimo giorno del festival, la chiusura sarà con il Ministro Lollobrigida, mentre alle 20.00, al palabrodetto torna un personaggio verace, affezionato alle nostre coste, un ristoratore che ha fatto della terra e dei cicli naturali la sua filosofia in cucina. Torna, infatti, "Giorgione", al secolo Giorgio Barchiesi, un cuoco noto per la sua cucina rustica, vicina al casalingo. "Ho pensato di unire il vostro pesce – racconta Giorgione - alla tradizione dei legumi. È una commistione che unisce idealmente in una linea Marche, Umbria e Roma dove c’è un modo di dire che è "abbello dei ceci ammollo" che significa, senza mezze parole, "baccalà" perché nella tradizione romana il baccalà e i ceci si fanno ammollare assieme per farne un piatto unico molto interessante. Per il cooking show ammollerò dei ceci nel baccalà, a parte farò una zuppetta di pesce fresco usando quello che troverò proprio a Fano in giornata e unirò in cottura le due preparazioni".

Poi Giorgione si abbandona ai ricordi fanesi: "Ho un forte legame affettivo con le Marche e con il vostro territorio in particolare. L’ho frequentato molto in gioventù, quando venivo in vacanza qui partendo da Roma in motorino, con la chitarra e la spensieratezza di quegli anni. Ma vengo molto volentieri anche ora che tutto sommato abito ad un’ora e mezza di distanza, quindi non è uno spostamento impegnativo. Ho moltissimi clienti del ristorante fanesi o comunque della zona: torno sempre volentieri e mi fa sempre molto piacere partecipare ad un evento importante come il F estival".