Il lungomare si rifà il look per l’estate

Un intervento di 440mila euro, per rendere più bello e sicuro per i pedoni e i ciclisti un tratto importante di Marotta. Sono partiti i lavori di riqualificazione del lungomare sud, nel segmento di circa un chilometro compreso tra il sottopasso di via Togliatti e il complesso residenziale Le Vele’. L’opera prevede il rifacimento di tutto il manto d’asfalto e una nuova suddivisione in larghezza della strada, che permetterà di allargare la pista ciclopedonale a 2 metri e mezzo, a fronte dei 170 centimetri attuali. Inoltre, tra la ciclabile e la carreggiata, che rimarrà a due corsie e a doppio senso di marcia, è in fase di realizzazione un cordolo di protezione, così come prevede la normativa, a tutela di ciclisti e persone a piedi.

Gli interventi relativi all’asfaltatura, il cui inizio è previsto per i prossimi giorni, ricomprenderanno anche gli spazi adibiti a parcheggi sul lato monte della strada, che ora sono in misto stabilizzato. E’ in programma, infine, la creazione di griglie per la raccolta e il convogliamento delle acque pluviali. Tutti i lavori termineranno prima dell’estate e, come detto, prevedono un quadro economico complessivo di 440mila euro, provenienti dal bilancio comunale. "Dopo le riqualificazioni che hanno interessato, negli scorsi anni, la fascia centrale e quella nord del lungomare – afferma il sindaco Barbieri -, ora l’attenzione dall’amministrazione si concentra sulla zona a sud per rendere ancora più accogliente il territorio, migliorandolo a beneficio di cittadini, turisti, attività balneari, ricettive e commerciali".

s.fr.