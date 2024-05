Ciclovia Adriatica a suon di pattini. Un progetto grafico degli studenti

Un progetto grafico dei ragazzi della classe III Seneca del Polo 3 sarà protagonista in un’impresa di solidarietà, che vede impegnato il campione di roller Mauro Guenci in un’impresa sportiva senza precedenti. E’ del giovane Giovanni Luzietti il logo scelto per essere stampato sulle magliette di Adriatic Cycle On Skates (Pedala, Pattina con Mauro per una Mare di Solidarietà), la sfida che vedrà il campione dell’ASD Team Roller Senigallia percorrere i 1300km circa della Ciclovia Adriatica attraverso sette regioni italiane partendo da Trieste per arrivare a Santa Maria di Leuca, in 13 giorni (dal 15 giugno al 28 giugno 2024), con una media giornaliera di 100/120km in compagnia di tanti amici, che si uniranno a lui pedalando o pattinando per quanti km desiderano. In quest’occasione, si potrà acquistare la t-shirt ufficiale della manifestazione, con il logo del progetto made in Polo 3: il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Disabili No Limits Onlus di Giusy Versace, atleta paralimpica e campionessa italiana dei 100 e 200 metri. "Erano tutti belli i progetti degli studenti - il commento degli organizzatori consegnando gli attestati di partecipazione - ma ne potevamo scegliere solo uno".

ti.pe.