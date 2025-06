Polo logistico a Chiaruccia, bagarre in Consiglio. Il comitato chiede un confronto, l’opposizione tuona

Giunta e sindaco non accettano il confronto pubblico sul polo logistico fin quando non saranno disponibili le stime dell’Agenzia delle Entrate sui terreni oggetto della permuta (Chiaruccia ed ex zuccherificio). Rumorosa protesta (in foto) nel consiglio comunale di giovedì sera da parte dei residenti di Chiaruccia e duro attacco dai banchi dell’opposizione. Ieri mattina il sindaco ha deciso di ammorbidire la sua posizione e di dare la disponibilità ad incontrare lunedì 30 giugno una delegazione del Comitato Chiaruccia-Tre Ponti. "Abbiamo sempre garantito – afferma – occasioni di confronto e continueremo a farlo. Trovo paradossali le polemiche sollevate oggi da chi, a pochi giorni dalle elezioni, ha approvato il Prg senza un vero confronto con i cittadini".

"Il sindaco evita il confronto il pubblico – insiste Cucchiarini – e si rifugia nel palazzo. Incontro pubblico necessario per spiegare un iter definito dalla stessa maggioranza complesso e messo in piedi in modo veloce e non condiviso con il consiglio". In particolare opposizione e residenti vorrebbero informazioni precise "sull’interesse pubblico dell’operazione, perchè l’ex zuccherificio è stato dichiarato bene infungibile, e cosa si intende per congruità dei valori di stima dei terreni oggetto della permuta". "Non sottovalutate – insiste il consigliere Stefano Marchegiani – il bisogno di dialogo che viene da cittadini, soprattutto perchè con il polo logistico a Chiaruccia la zona industriale si estende oltre quella linea di demarcazione (il riferimento è alla superstrada) finora mai superata".

Intanto Fratelli d’Italia annuncia che si farà la commissione di indagine per analizzare i conti della Fondazione Teatro della Fortuna dopo il disavanzo di 340mila emerso nel bilancio 2024, legato alla precedente gestione. "La commissione sarà istituita – fanno sapere – dopo l’approvazione del rendiconto e del piano di rientro (che dovrà avvenire entro il 30 giugno ndr)". E ancora: "La commissione avrà il compito di capire sul piano politico e istituzionale come si sia potuti arrivare al disavanzo di bilancio, chi ha guidato le scelte e con quali conseguenze". La prossima settimana dovrebbe essere reso pubblico il risultato della verifica di bilancio affidata dal Comune al commercialista anconetano Camillo Catana Vallemani. Verifica che sarà accompagnata da una relazione del dirigente Pietro Celani, come richiesto dal sindaco Luca Serfilippi.

Anna Marchetti