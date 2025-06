"Stoppati gli aumenti sui rifiuti". Il centrodestra si fa i complimenti

"Nessun aumento della Tari e primo passo concreto verso il contenimento dei costi". La Lega Fano, attraverso il segretario Alessandro Brandoni e il gruppo consiliare, accoglie con favore la decisione del Comune: "E’ fondamentale che il costo del servizio sia contenuto al massimo e che si vada verso un approccio più efficiente e responsabile della gestione delle risorse pubbliche". Positivo il giudizio della Lega anche "sull’impegno della giunta a presentare entro il 31 dicembre 2025 una proposta di modifica dei criteri di premialità di Aset, ponendo attenzione non solo agli aspetti finanziari, ma soprattutto ai criteri di economicità ed efficienza operativa e gestionale. Tradotto i dirigenti saranno premiati se il servizio sarà ugualmente efficiente ma senza aumento dei costi".

"Come componente del cda di Aset – commenta Enzo di Tommaso (Forza Italia) avevo espresso preoccupazione per un possibile aumento della Tari del 17%, richiesto e concordato tra l’amministrazione Seri e Marche Multiservizi, in sede Ata. Aumento che lo stesso Seri non applicò nel 2024 lasciando la responsabilità alla nuova giunta". Aggiunge la consigliera comunale di FI, Fiammetta Rinaldi che in qualità di presidente Bilancio aveva già sollevato la questione: "Lo stanziamento di 1,5 milioni di euro dimostra il senso di responsabilità di questa amministrazione nei confronti delle famiglie. Condividiamo anche la scelta della giunta di vincolare gli obiettivi dei dirigenti al contenimento del Pef (Piano economico finanziario) di Aset".

Conclude il consigliere comunale Kristian Forti (Civici Fano): "Non aumentare la Tari è una decisione di responsabilità e attenzione concreta verso i cittadini, soprattutto in un momento in cui molte famiglie affrontano difficoltà crescenti. Con una gestione attenta e lungimirante delle risorse è possibile tutelare i servizi senza gravare sulle tasche dei contribuenti".

an. mar.