Nidi e Raccordi. Lunedì le graduatorie

Saranno pubblicate lunedì all’albo pretorio del Comune le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai nidi d’infanzia e ai raccordi comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Da quel momento scatteranno i dieci giorni utili per segnalare eventuali errori nei punteggi assegnati. Intanto l’amministrazione fa sapere che sono ancora disponibili dieci posti complessivi nella sezione ‘ponte-raccordo’, destinata ai bambini dai 21 ai 36 mesi. Si tratta di sette posti al nido ‘Bimbe e Bimbi’ di Bellocchi e tre al nido di Gimarra. Per informazioni è possibile contattare i Servizi educativi allo 0721.887605.