CineFortunae, omaggio a Lo Cascio. Il Festival ricorderà Paul Newman

Se CineFortunae fosse un film, la sua sesta edizione sarebbe un colossal. E la première non poteva che essere in grande stile: una cena-spettacolo al ristorante La Tressa ha inaugurato il cartellone 2025 tra piatti raffinati, clip emozionali e l’attesissimo svelamento degli ospiti. Il risultato? Sold out e applausi a scena aperta per un programma che promette serate da cinefili incalliti, ma anche da semplici amanti della magia del grande schermo sotto le stelle.

In rappresentanza del Comune di Fano era presente l’assessore Loredana Maghernino, che ha preso parte all’anteprima conviviale curata dallo chef Antonio Scarantino, lasciando poi il palcoscenico al direttore artistico Luca Caprara per la presentazione ufficiale. Il clou? L’annuncio del Premio CineFortunae 2025, che andrà al grande Luigi Lo Cascio (7 agosto), attore, regista e scrittore fra i più amati del panorama italiano. Il tema di quest’anno è un viaggio nei volti e nelle visioni che hanno segnato la storia del cinema: da Paul Newman a Woody Allen, da Pasolini a David Lynch, passando per Alain Delon, Buster Keaton e i classici del cinema restaurati. E c’è anche spazio per i più piccoli, con il “Cinemino“ e le proiezioni animate nella suggestiva ex chiesa di San Francesco. Si parte l’8 luglio dalla spiaggia, con Io e Annie di Woody Allen, per poi scivolare tra i granelli di pellicola fino al 9 agosto, in una cavalcata emozionante che toccherà location simboliche come Bastione Sangallo, Darsena Borghese, Pincio, Bagni Lido Due e ovviamente Piazza XX Settembre, cuore pulsante della manifestazione.

Tra gli ospiti, insieme a Lo Cascio, anche Chiara Francini, che il 6 agosto presenterà il suo ultimo romanzo e introdurrà uno dei suoi film del cuore (La stangata, in omaggio ai 100 anni dalla nascita di Paul Newman), il critico Pier Maria Bocchi, la montatrice Desideria Rayner e Alessandro Rossellini, che parteciperà alla serata dedicata a Roma città aperta. Il calendario è una fitta trama di titoli memorabili: Taxi Driver, Il Gladiatore, In The Mood For Love, Salò o le 120 giornate di Sodoma, The Elephant Man, fino alla chiusura con Travolti da un insolito destino… di Lina Wertmüller, il 12 agosto ai Bagni Carlo.

Ma c’è anche la novità del Nuovo Cinema Darsena, l’8 agosto, un format sperimentale tra talk, corti sonorizzati dal vivo, Dj set e omaggi visivi, per una notte intera di cinema e musica fino all’una e mezza. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione. Ma per chi vuole sostenere la manifestazione e accedere a sconti nei cinema e librerie partner, torna la Tessera CineFortunae, acquistabile durante le serate in calendario. Promosso da Associazione La Locura con il sostegno del Comune di Fano, della Regione Marche e con la Cineteca di Bologna come partner culturale, CineFortunae si conferma un appuntamento attesissimo e amato. E in questa edizione 2025 – tra nostalgia, innovazione e sogni in pellicola – sembra dire al pubblico una cosa sola: ci vediamo al cinema, anzi, sotto le stelle. Info e aggiornamenti su www.cinefortunae.it e sui canali social.

Tiziana Petrelli