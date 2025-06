Allarme a Sant’Orso, rubate due auto

Notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì a Fano, segnata da una raffica di furti tra il quartiere di Sant’Orso e quello del Flaminio attorno al centro sportivo. I colpi più ingenti sono stati messi a segno proprio nel popoloso quartiere a nord della città, dove due auto sono state rubate in due vie diverse. Si tratta di una Toyota Yaris di recente immatricolazione e di una Fiat Panda. Entrambi i veicoli erano stati parcheggiati dai proprietari sotto casa. Come sempre. Ma all’indomani le auto non c’erano più. Della Yaris, almeno per ora, si sono perse completamente le tracce. La Panda, invece, è stata ritrovata il giorno successivo, abbandonata non lontano dal punto in cui era sparita. Sui furti indagano i carabinieri della Stazione di Fano, che stanno acquisendo eventuali immagini utili dalle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze.

Le indagini si estendono anche a un altro episodio avvenuto nella stessa notte, ma al centro sportivo Playtime, dove ignoti hanno forzato l’ingresso della ‘casetta’ di servizio per mettere le mani su un bottino piuttosto anomalo: alcune bibite e, pare, anche un computer portatile. In questo caso, sono più consistenti i danni provocati per introdursi nei locali del cento sportivo rispetto al valore reale della refurtiva sottratta. Due episodi molto diversi tra loro ma che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza urbana e sull’esigenza di controlli più capillari, soprattutto nelle ore notturne.

Tiziana Petrelli