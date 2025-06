Canzian, Bartoletti,. Ruggeri: incrocio di vip sul lungomare

Incrocio di vip, l’altra sera, sul lungomare di Marotta. Protagonisti Red Canzian dei Pooh, Marino Bartoletti e il cittadino onorario di Mondolfo Enrico Ruggeri (in foto), che hanno voluto immortalare l’inatteso incontro con uno scatto fotografico fatto direttamente dal sindaco Nicola Barbieri. Canzian e Bartoletti stavano camminando insieme al primo cittadino e al consigliere Even Mattioli verso piazza Dell’Unificazione (dov’era in programma la seconda serata della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’ che prevedeva il dialogo tra il bassista e voce dei Pooh, autore del libro ‘Centoparole per raccontare una vita’, e il giornalista e conduttore tv Bartoletti, presidente onorario della rassegna), quando hanno incrociato Ruggeri, che a Marotta viene spesso a trascorrere momenti di relax. Davanti a diversi curiosi, i tre personaggi si sono lasciati andare a un breve confronto sulla musica e su Marotta, ispiratrice del celebre brano di Ruggeri ‘Il mare d’inverno’.

s.fr.