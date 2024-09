Dengue, caso a Cartoceto: al via le disinfestazioni

Cartoceto, 21 settembre 2024 – L’Ast ha rilevato un caso di Dengue nel comune di Cartoceto, che riguarda una giovane donna (le sue condizioni non desterebbero preoccupazione) abitualmente domiciliata a Fano, dove ha verosimilmente contratto il virus, ma che lavora e ha la residenza nel territorio cartocetano.

“Sulla base delle prescrizioni fornite dall’Azienda sanitaria e in conformità al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (malattie causate da virus trasmessi da vettori artropodi, cioè animali invertebrati come zanzare e zecche) del Ministero della Salute – evidenzia una nota del sindaco Enrico Rossi -, l’amministrazione comunale ha disposto tre trattamenti di disinfestazione”. Il primo per la notte appena trascorsa, il secondo per quella tra oggi e domani e la terza tra domenica e lunedì. Tutte nella fascia oraria dalle 2 alle 5, interessando via Flaminia (dal confine con Colli al Metauro fino all’intersezione con via Circonvallazione Kennedy), viale Gorizia, viale Trento, viale Trieste, viale Cadore, via Domenico Modugno (nel tratto compreso tra via Lucio Battisti e viale Cadore), via Tenco, via Battisti, via Sant’Anna, (dal forno ‘Pan del Dì’ fino all’intersezione con via Flaminia), via Santa Cecilia, via S. Giuseppe, via S. Filippo, via Sant’Antonio, via S. Pietro, via S. Giovanni, via S. Matteo, via S. Francesco, via Circonvallazione Kennedy (dall’intersezione con via Flaminia fino a quella con via Della Libertà), via Della Libertà e via Piave.

Prima degli interventi è raccomandato raccogliere verdura e frutta; proteggere con teli le relative piante, nonché i manufatti inamovibili posti all’esterno; rimuovere attrezzature varie (tavoli, giochi per bambini ecc.); e ritirare gli indumenti. Durante la disinfestazione occorre chiudere porte e finestre; proteggere gli animali domestici e i rispettivi ricoveri, dando loro, se possibile, alloggio all’interno; e sospendere l’uso di impianti di ricambio aria e condizionatori, a esclusione di quelli a ciclo interno. Dopo il trattamento è raccomandato attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura irrorate e lavare con acqua abbondante qualsiasi attrezzatura e manufatto rimasto all’esterno senza protezione.