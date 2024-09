Dengue a Fano, casi a quota 34: "Disinfestate anche Belgatto"

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 settembre 2024 - Il maltempo sta ponendo un naturale freno all'epidemia di febbre Dengue autoctona in atto. Ma la conta dei pazienti continua a crescere. Sono saliti a 34 i casi di Dengue confermati a Fano, per un totale di 36 nelle Marche con i due casi isolati a Cartoceto e San Costanzo. Tutti autoctoni, sebbene il paziente di San Costanzo presentasse una storia di viaggio all’estero in Paese endemico. “Ma la tempistica dei sintomi - dicono ora i sanitari in una nota della Regione Marche - orienta più su un caso di origine autoctona”.

Dieci in tutto i pazienti ricoverati in ospedale, ma nessuno in gravi condizioni. E ora si attende l’esito del test effettuato su altri 29 soggetti segnalati dai medici di famiglia con sintomi compatibili, guariti o in fase di guarigione.

La buona notizia è che “il Ministero della Salute ha confermato la correttezza delle misure adottate dai Comuni e dalla Regione sui casi di Dengue rilevati”. La valutazione è stata espressa durante una videoconferenza tenutasi ieri, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità. Per la Regione c’erano il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Ast Pesaro-Urbino, i dirigenti dei Settori competenti dell’Agenzia Regionale Sanitaria Marche e rappresentanti del Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie.

Restano due (Vallato e Centinarola) i quartieri in cui sono stati individuati i focolai di Dengue a Fano e dove successivamente sono state installate trappole per zanzare, che hanno catturato pochi esemplari, nessuno positivo per Dengue. E mentre si attende che terminino le piogge per completare l’intervento di disinfestazione, con il terzo passaggio in tutta la città, il consigliere Kristian Forti (Civici Marche) fa sapere di aver chiesto al sindaco di disinfestare anche Belgatto, esclusa dal calendario, a seguito delle richieste in tal senso di alcuni cittadini della località. Al momento però non è arrivata nessuna risposta da parte di Serfilippi, che ieri si è detto molto impegnato per l’allerta meteo.