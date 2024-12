Esplode pentola a pressione, grave 50enne soccorso con l'eliambulanza

Colli al Metauro, 27 dicembre 2024 – Esplode la pentola a pressione e un 50enne di Colli al Metauro è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Ha riportato ustioni al volto, al collo, alle braccia e al torace. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa del 118 di Pesaro oggi pomeriggio ed è stata immediatamente gestita dagli operatori che hanno allertato l’eliambulanza.

Il 50enne è ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale regionale dove i sanitari lo terranno in osservazione per alcuni giorni.

In casi simili, in cui vengono riportate ustioni anche se non particolarmente estese al collo e al volto, le prime ore sono decisive per scongiurare il rischio di un edema che potrebbe provocare pericolose difficoltà respiratorie.