Incidente a Carrara (Fano): auto sbanda, abbatte un palo e cappotta. Due feriti

Fano, 11 aprile 2023 – Tre persone coinvolt e tra cui due ferite. Ma poteva andare molto peggio. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto il giorno di Pasqua, intorno alle 12.50 in via Flaminia, a Carrara, davanti alla ditta Rc. Un’auto Citroen C3 condotta da un riminese del 1962, con a bordo una riminese di 57 anni e una fanese di 33, percorrendo la Flaminia in direzione monte, all’altezza del civico 446 è andata fuori controllo finendo contro la recinzione della ditta RC, per finire addosso al palo della illuminazione pubblica, abbattendolo. Poi si è cappottata.

Sono intervenute due ambulanze, da Fano e da Colli al Metauro, due squadre dei vigili del fuoco, la ditta specializzata per la pulizia dell’olio delle strade e l’Aset per mettere in sicurezza il palo della luce abbattuto. Il conducente è stato trasportato al Pronto soccorso di Fano in codice giallo, la passeggera di Rimini in codice verde a Fano mentre l’altra trasportata è rimasta illesa.