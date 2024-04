Incidente auto-motorino, ragazzino di 15 anni in ospedale

Fano (Pesaro e Urbino) 30 aprile 2024 - Paura prima della scuola. Erano le 8.15 stamattina in via Palazzi, quando un ragazzino di 15 anni è stato ferito in uno scontro auto-moto all'altezza dell'incrocio con via Bixio. Una Opel Mokka bianca condotta da una donna di 49 anni proveniente da via Pierpaoli, ha impegnato via Palazzi per svoltare a sinistra su via Bixio.

Non avrebbe fatto in tempo a frenare il ragazzino in motorino che la seguiva: mentre l'auto era in manovra, infatti, la urtava all'altezza della portiera anteriore sinistra. In seguito all'urto il giovane centauro riportava lesioni e veniva trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Fano. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e il 118.