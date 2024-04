Furlo, schianto con una moto. Grave ragazza

Scontro frontale con due feriti ieri alle 17,30 lungo la vecchia Flaminia che attraversa il Furlo. Due i feriti, la più grave è una ragazza che è stata portata in Ancona. La dinamica è al vaglio della polizia stradale ma quello che è certo è che una Fiat Panda condotta da un giovane di Cagli arrivato all’altezza dell’osteria chiamata di “Centomn“ si è scontrata con una moto di grossa cilindrata che andava in senso opposto (dal Furlo saliva verso Acqualagna). Sulla moto oltre al conducente c’era una passeggera. Entrambi sono stati sbalzati a terra e la donna è apparsa subito in condizioni gravi, tant’è che è stata allertata l’eliambulanza che l’ha trasportata prontamente all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. Per il conducente della moto rimasto pure lui ferito c’è stata la necessità del ricovero in ospedale a Urbino con l’ambulanza del 118. Illeso il conducente della Panda. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cagli che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a liberare la strada per far riprendere la circolazione. La vecchia Flaminia, che attraversa l’abitato del Furlo, è molto frequentata nei giorni di festa dai tanti turisti che arrivano per ammirare il paesaggio del Furlo e la sua splendida insenatura naturale.