Festa dell’Europa, gli incontri

In occasione della Festa dell’Europa, ESN Urbino organizza domani alle ore 10,30 “EUrope & Italy: European Elections 2024“, una conferenza per approfondire la struttura dell’Unione Europea, il significato del voto e il futuro del Programma Erasmus+. L’incontro, giunto alla 7ª edizione si terrà nell’aula magna del rettorato in via Saffi 2. Interverranno i professori James Newell e Nicola Giannelli (docenti del dipartimento di Economia, Società e Politica della Carlo Bo) e Matilde Quaglia, liaison officer di ESN Italia per Youth and European Affairs. Sempre domani in rettorato ci sarà anche una mostra fotografica interattiva che vedrà esposti gli scatti più belli di una generazione in movimento, gli studenti Erasmus incoming e outgoing Uniurb.