Educazione finanziaria, ne parlano gli esperti

L’Università di Urbino organizza una giornata di studi sul tema dell’educazione finanziaria, giovedì 9 maggio, con esperti dal mondo degli atenei e delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui due rappresentanti della Banca d’Italia. La conferenza, che darà il via a un ciclo di otto lezioni promosso dalla Carlo Bo in collaborazione con la Banca di Credito cooperativo di Pesaro, è organizzata nell’ambito del progetto di Terza missione “Percorso di educazione finanziaria per le PMI del territorio“, di cui responsabile scientifica è la professoressa Germana Giombini. “Educazione finanziaria e performance economiche“, questo il titolo della giornata di studi, è in programma dalle 10,30 nell’Aula magna del Rettorato (via Saffi, 2). Dopo i saluti istituzionali del rettore e del prorettore alla Terza missione, Giorgio Calcagnini e Fabio Musso, introdurrà i lavori la professoressa Giombini. Alle 11 Donato Masciandaro, docente di Economia politica dell’Università Bocconi e presidente del Comitato Edufin, tratterà di “Educazione finanziaria tra stato e mercato“. Seguiranno gli interventi di: Paolo Finaldi Russo, dirigente del Servizio educazione finanziaria della Banca d’Italia, su “Educazione finanziaria per i piccoli imprenditori: analisi e iniziative della Banca d’Italia“; Francesco Gaetano, active senior alla Commissione Europea, su “Europa: il debt-advice (anche) come strumento di educazione finanziaria“; Sabrina Ferretti, referente della Banca d’Italia per l’Educazione finanziaria nelle Marche, su “Le iniziative di educazione finanziaria della Banca d’Italia. L’esperienza delle Marche“; Paolo Benedetti, direttore generale della Banca Credito cooperativo di Pesaro, su “Punto di vista della Banca“. Chiuderà Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica di Uniurb.