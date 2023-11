Scontro tra auto lungo la Statale, una impenna e vola sul cofano dell'altra

Fano (Pesaro e Urbino) 18 novembre 2023 - Carambola d'auto e paura lungo la Strada Nazionale Adriatico Nord all'altezza della intersezione con la strada comunale della Galassa. Venerdì la Golf condotta da un uomo di 49 anni di Fossombrone con a bordo un amico coetaneo, giunta in prossimità dell'incrocio con la strada comunale della Galassa, veniva urtata posteriormente sulla fidanzata destra.

Il veicolo che la urtava era una Kia Picanto condotta da un 34enne con a bordo la moglie di 29 anni, entrambi residenti a Fano, che in seguito all'incidente uscì di strada sul terrapieno laterale per essere poi proiettata in alto fino a ricadere sul cofano del Golf.

Quest'ultima, in seguito all'urto, ruotava su se stessa rigirandosi verso Pesaro. Sul posto sono intervenute due ambulanze ei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e l'area dell'intervento.

L'esatta dinamica è invece ancora al vaglio della Polizia Locale giunta immediatamente sul posto per i rilievi del caso. I feriti, tutti tranne il passeggero della Golf, sono stati condotti poi al Pronto soccorso di Fano: in codice giallo i due coniugi e in codice verde l'altro conducente.