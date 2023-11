Nel casco aveva 50 grammi di hashish, al Poderino un adolescente nei guai

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 novembre 2023 - “Recentemente era venuto da questo territorio un grido di allarme, per cui avrete notato un aumento della presenza delle Forze dell'Ordine : noi ci siamo, ci saremo e ci siamo sempre stati” aveva detto pochi giorni fa alla città la prefetto Emanuela Saveria Greco, in occasione della festa per i 160 anni del Corpo della Polizia Locale. E così prosegue nei quartieri di Fano, quell'operazione interforze denominata “Alto Impatto” .

Nel corso di una attività al Poderino, dove dai residenti era stato segnalato un gruppo di adolescenti molesti nonché sospette attività , gli operatori del Commissariato di Polizia di Fano assieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ieri pomeriggio si sono messi a perlustrare le aree verdi del quartiere. Sulla panchina di un giardino adiacente viale Italia, non lontana dalla scuola media Nuti, hanno subito notato due giovani. Seduti a chiacchierare. Sopra al tavolino lì accanto a loro, ai poliziotti non è sfuggita la presenza di un casco protettivo, al cui interno hanno trovato occultato un involucro in cellophane trasparente contenente della sostanza solida di colore marrone.

Uno dei due giovani, di fronte all'evidenza , ha subito dichiarato si trattasse effettivamente di sostanza stupefacente e di esserne il proprietario. Erano poco meno di 50 grammi di hashish, precisamente 49,20. Immediata è scattata così la perquisizione personale del giovane, trovato in possesso di un bilancino di precisione infilato nel giubbotto. Denunciato a piede libero per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti proseguivano poi, anche con una perquisizione domiciliare: è risultata negativa.