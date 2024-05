Parchi e fattorie didattiche, i centri estivi sono green

Il Comune di Mondavio, in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Casa della Gioventù’, ha redatto il calendario dei centri estivi per i bambini di età compresa fra i 3 e 13 anni. Le iscrizioni andranno effettuate entro il 5 giugno utilizzando il modulo scaricabile dal sito web istituzionale e inviandole per fax allo 0721.97123 o via mail all’indirizzo comune.mondavio@provincia.ps.it. Due le proposte: il centro gioco estivo infanzia, che si terrà dal primo al 31 luglio nella scuola dell’infanzia di San Michele al Fiume ed è rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni; e il centro gioco estivo primaria-secondaria per ragazzini dai 7 ai 13 anni, che avrà come sede la scuola elementare di San Michele e durerà dal 17 giugno al 31 luglio. Per entrambi l’apertura sarà dalle 7,45 alle 13, con orario di entrata dalle 7,45 alle 9 e di uscita dalle 12 alle 13. I costi sono di 130 euro per il centro infanzia e di 150 per quello della fascia 7-13 anni, con riduzione a 100 euro per il secondo e terzo figlio. In caso di iscrizione a metà periodo (dal 17 giugno al 7 luglio o dall’8 al 31 luglio) la quota da pagare sarà ridotta del 50%.

Le attività dei centri avranno come tema lo sport e il mondo della natura e "intendono offrire ai partecipanti – si legge nell’avviso del Comune – esperienze stimolanti e variegate, che possano rispondere al loro fisiologico bisogno di crescere divertendosi all’aria aperta. Numerose saranno le uscite che verranno proposte, così da potersi immergere in quel mondo fantastico che è la natura del territorio: boschi, parchi avventura, circolo ippico, fattorie didattiche e piscina". Per tutte le informazioni ci si può rivolgere all’assistente sociale del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e alla responsabile della cooperativa chiamando il 347.5822336.

s.fr.