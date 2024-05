Mascarin presenta i suoi e ipoteca un posto in giunta

di Anna Marchetti

"In Comune con Mascarin" è la prima lista del centrosinistra a presentare i candidati. Non ci sarà la consigliera uscente Carla Luzi (nel 2019 aveva conquistato 218 voti) secondo la quale "dieci anni in consiglio comunale sono stati sufficienti per seminare. Quello che conta non è la singola persona, ma il pensiero comune". "Una lista – ha spiegato Samuele Mascarin – composta da 13 donne e 11 uomini, che coniuga l’esperienza del municipalismo democratico e di sinistra con la passione e l’impegno civile che hanno caratterizzato la lunga mobilitazione alla quale in tante e tanti abbiamo dato vita in questi mesi".

All’incontro di ieri, all’Uccellin Bel Verde, era presente anche il candidato sindaco del centrosinistra Cristian Fanesi che ha confermato, in caso di vittoria, la presenza di Mascarin nella futura giunta. L’esponente di In Comune, che ha perso le primarie per soli tre voti, ha scaramanticamente ricordato che il primo obiettivo del centrosinistra è far eleggere il sindaco. E ancora Mascarin: "Stiamo avviando un nuovo ciclo politico quale valida alternativa alla deriva di destra, fatta di paura ed egoismi, che mette in discussione i termini del vivere civile e democratico del Paese. Noi vogliamo offrire una valida opportunità di impegno politico e di scelta elettorale ai cittadini che si pongono in più netta alternativa al razzismo, alla xenofobia, al populismo e ai rigurgiti di fascismo delle nuove destre".

Rivendicati da Mascarin i risultati raggiunti, in questi anni, dal governo di centrosinistra, a partire dai servizi educativi per arrivare ai 140 milioni investititi sulla città. Mascarin e Fanesi hanno assicurato che i diversi approcci su temi delicati, come il futuro di Aset e la strada di Gimarra, troveranno una sintesi nel programma, che sarà presentato a breve. Simone Uguccioni, portavoce di In Comune, ha sottolineato la continuità dell’esperienza della lista, mentre l’avvocato Alessia Di Girolamo ha posto l’attenzione sulla competenza quale elemento indispensabile per aiutare e sostenere i deboli e i fragili.

Questi i 24 candidati della lista "In Comune con Mascarin": Samuele Mascarin, Simone Uguccioni, Luciano Ardò, Fabrizio Bartolucci, Andrea Belacchi, Rita Carnaroli, Alessandro Cinti Luciani, Nicholas Ciuferri, Gian Aldo Collina, Alessia Di Girolamo, Ina Dormencu, Barbara Falcinelli, Emanuela Giovannelli, Donatella Giuliani, Marta Guido, Hafida Kanba, Stefania Mazzanti, Elena Maria Mazzoli, Francesca Morenzetti, Giulia Pierluca, Luigi Pietropoli, Nausica Puschi, Matteo Spallacci, Enrico Zampa.