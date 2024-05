"FANO: Assunzione 2 istruttori contabili tramite concorso pubblico su portale nazionale InPA"

Il Comune assume 2 istruttori contabili (ex Ctg C.1): il bando si trova sul sito web del Comune, sezione "concorsi" di "amministrazione trasparente" e dal 6 maggio è pubblicato sul portale nazionale InPA. Con la riforma delle modalità concorsuali, le domande potranno essere avanzate solo nel portale InPA che sostituisce, ai fini della pubblicità legale, la Gazzetta ufficiale e l’Albo pretorio comunale. Il concorso si svolge per esami, con prova scritta e orale. La prova scritta si svolgerà il 14 giugno nel centro civico di Gimarra. Per accedere al concorso è necessario il titolo di scuola secondaria superiore o la laurea.