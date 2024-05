Il festival Sopravento si avvicina. Tutti al lavoro per la data zero

Si avvicina la data d’inizio del primo festival fanese che porta la firma di Colapesce Dimartino. Si tratta di Sopravento, e debutterò nel fine settimana dal 24 al 26 maggio. Il nuovo Festival ideato da Rebel House si articola in tre giornate, con incontri e appuntamenti organizzati in più momenti e in luoghi e contesti caratteristici. Se il fulcro degli spettacoli sarà l’ex chiesa a cielo aperto di San Francesco, che ospiterà tre concerti musicali, diversi altri luoghi della marineria saranno palcoscenico di randez-vous tra artisti, giornalisti e politici.

"Abbiamo scelto di affidare la direzione artistica a Colapesce-Dimartino – spiegano gli organizzatori – perché da sempre nella loro narrazione poetica l’elemento mare non è mai marginale. Le loro origini siciliane creano un importante fil-rouge con ’Il Violino e la Selce’, la cui direzione artistica era affidata a un artista siciliano: Franco Battiato. Tra l’altro il duo artistico ha recentemente rivisitato il brano ’I Marinai’ di Ivan Graziani, composto e ispirato dall’ascolto di un coro di marinai delle nostre zone. E proprio il figlio di Ivan Graziani, Filippo, sarà l’ospite della serata conclusiva, domenica 26 maggio, con una incursione musicale di Colapesce e Dimartino". Protagonisti delle altre due serate saranno gli artisti marchigiani Maria Antonietta e Colombre (venerdì 24 maggio) e Niclò Carnesi e Any Other (sabato 24 maggio). I tre concerti, a pagamento (25 euro), si terranno nell’ex chiesa di San Francesco. Biglietti sul portale liveticket.it fino all’esaurimento dei posti.