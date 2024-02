Marcia dei trattori a Fano, i cittadini applaudono

Fano, 16 febbraio 2024 - La marcia dei trattori accolta dai fanesi con applausi, saluti, pollici in alto, incitamenti e suoni di clacson (foto). Gli automobilisti non hanno manifestato alcuna insofferenza nei confronti dei trattoristi – hanno sfilato per le vie cittadine tra i 70 e gli 80 mezzi agricoli – e della loro protesta contro le politiche della Ue, in corso in tutta Italia. Anzi lungo il percorso, che ha attraversato la città, i manifestanti hanno ottenuto il pieno sostegno della popolazione.

La protesta dei trattori a Fano, qualche rallentamento ma nessun blocco del traffico (foto di Anna Marchetti)

“Bravi, state facendo una battaglia per il futuro dei nostri figli”, commentava qualcuno fermo sul ciglio della strada. Mentre una signora di Sant'Orso uscita di casa proprio per assistere al passaggio dei trattori, aggiungeva: “Se gli agricoltori non producono, noi non mangiamo. Quanto ci deve costare un chilo di pane?”. Qualche rallentamento, ma nessun blocco del traffico e la 'sfilata', che si è svolta con grande tranquillità, si è conclusa nei tempi previsti. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine (polizia di Stato, carabinieri e polizia locale) impegnate per garantire l'ordinato svolgimento della marcia. Domani mattina si replica con lo stesso percorso, sempre dalle 9 alle 12, con una rappresentanza di 10 trattori che potrà arrivare a ridosso del centro storico. Dall'area adiacente all'autostrada, dove i mezzi sono stati autorizzati a sostare, i trattori si sposteranno fino al centro città percorrendo via Campanella, la rotatoria di Rosciano, via Moriconi, poi via Flaminia, via Roma fino a porta Maggiore e da qui proseguiranno, per un breve tratto, su via Buozzi fino all'incrocio con via delle Rimembranze dove è previsto un breve momento di sosta.