Yacht Ferretti, un gigante bianco a un soffio dalle case

Fano, 15 marzo 2024 – Era come vedere un elefante in una cristalleria. Con le case e gli alberi che parevano sul punto di cedere da un momento all’altro al passaggio del gigante bianco. Stamattina alle 11 la città si è fermata per vedere transitare il mega yacht del gruppo Ferretti a meno di un soffio dalle abitazioni e dagli edifici della zona mare.

Il colosso, un 42 metri per 8,50 di larghezza, con uno scafo alto 8 metri, è partito dalla zona industriale di Bellocchi passando poi in via Roma, viale Gramsci, viale XII Settembre, viale Cavallotti, viale Battisti - dove i trasportatori si sono dovuti districare tra i lavori in corso - viale Adriatico e poi il porto dove è stato caricato su una chiatta per raggiungere i cantieri di Ancona.

Il suo passaggio ha aperto diverse polemiche già dai giorni precedenti, a causa del progetto di riqualificazione del lungomare denominato Waterfront, che in futuro potrebbe rendere ancora più arduo il transito dei maxinatanti.

Il progetto del Comune prevede infatti, nell’ultimo tratto di viale Battisti, il restringimento della carreggiata con tanto di aiuole verdi e panchine, a vantaggio di pedoni ed esercizi commerciali. Tutto questo quando, già com’è ora, le imbarcazioni passano a filo.

L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori ha già affermato che il progetto sarà modificato.