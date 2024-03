Maxi yacht di lusso: spa con Jacuzzi e sofisticati interni. Ecco gli ultimi modelli del gruppo Ferretti

Forlì, 16 marzo 2024 - Eleganza, design raffinato e passione per il mare: sono questi gli ingredienti delle imbarcazioni di lusso della Ferretti Yachts, azienda leader nel settore nata nel 1968, colosso della nautica di lusso ed extralusso.

L'interno dell'imbarcazione "Infynito 90", tra le ultime creazioni della Ferretti Group

Maxi yacht che non passano inosservati, né in navigazione nè fuori dall’acqua, come è successo a Fano durante il trasporto eccezionale di un’imbarcazione che ha attraversato la città.

Nuovi modelli, progetti in corso e le innovazioni su cui il gruppo sta lavorando sono state recentemente illustrate durante un incontro a Madrid che ha riunito oltre 130 comandanti e direttori di macchina di navi e imbarcazioni di Ferretti Group, oltre a partner tecnici ed esperti, per un totale di oltre 200 partecipanti.

Si è parlato anche di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, sulle quali l'azienda sta investendo per offrire agli armatori "una esperienza di navigazione sempre più unica ed appagante".

Tra gli ultimi modelli realizzati dal gruppo c'è la “Ferretti Yacht 1000 Skydeck” che potrà portare a bordo 20 persone con interni classici o contemporanei e un ponte superiore spazioso e super elegante.

Altra novità è "Infynito 90": grazie al design dello scafo a dislocamento veloce, si può arrivare a una velocità di 22 nodi e percorrere 500 miglia a una velocità di 15 nodi, oppure 1200 miglia a una velocità di crociera economica di 12 nodi.

Ha un pozzetto, spazioso e personalizzabile; dispone di una spa con Jacuzzi, un bar privato, una sofisticata lounge da cui guardare l'infinito.

Poi c'è il modello "Pershing GTX116" con ampie zone living interne ed esterne; i complementi di arredo in eucalipto – che si ritrovano in tutti gli ambienti dello yacht – sono caratterizzati da venature speculari a 45° per accentuare il gioco di chiaroscuro; a prua trova spazio un’ampia area prendisole, che può essere arricchita da una Whirlpool Jacuzzi.

"Itama 62RS” è un è un open yacht, si può scegliere il colore dello scafo e l'allestimento della coperta di prua e a bordo può ospitare 14 persone. A Dusseldorf era stato presentato anche il wallypower 50 e a breve lo sarà la Navetta 38 di Custom Line.

Tra i prossimi appuntamenti che vedono la Ferretti Group protagonista c'è il "Palm Beach International Boat Show" che si svolgerà dal 21 al 24 marzo 2024, in questa occasione saranno presentato cinque splendidi modelli.