Ancora un mega yacht nel centro di Fano: quando il passaggio

Fano, 18 marzo 2024 - Questa volta lo ‘spettacolo’ sarà in notturna. Chi venerdì mattina non ha potuto assistere al passaggio, nel cuore della città, del mega yacht della Ferretti, potrà recuperare la prossima settimana. Intorno all'una della notte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, un'altra mega imbarcazione, questa volta della Benetti, attraverserà il cuore della città. Le sue dimensioni sono gigantesche (è lunga 45 metri, larga 9,15 e alta da terra 9,50 metri) addirittura superiori a quelle dello yacht della scorsa settimana. Il tragitto è sempre lo stesso, 8 km da percorrere in circa 3 ore: dalla zona industriale di Bellocchi, dove si trova il cantiere della Carbon Line al porto di Fano. Si passerà su via Flaminia, via Roma giunto davanti a Porta Maggiore, a due passi dall'Arco d'Augusto, lo scafo farà manovra puntando la prua verso Pesaro per poi scendere in retromarcia su viale Gramsci e viale Battisti.

Il passaggio del mega yacht della Ferretti nel cuore cittadino, la scorsa settimana

Davanti alla stazione ferroviaria nuova manovra per imboccare di prua via Cavallotti fino in via Mura Malatestiana. Ulteriore retromarcia in piazzale Rosselli, appena riqualificato, dove dovranno essere smontati e rimontati due nuovi lampioni della luce. Finalmente lo yacht potrà imboccare lo stretto cavalcaferrovia di viale Battisti, limitato ancora di più dalla presenza delle piante e arrivare nel punto più critico di tutto il percorso, quello all'angolo con viale Adriatico, davanti all'hotel Cristallo. Qui gli autotrasportatori saranno costretti, viste le dimensioni dello scafo, a qualche manovra in più rispetto a quelle già numerose di venerdì scorso. Superato l'ultimo ostacolo, lo scafo potrà andare dritto fino al porto dove sarà montato un ulteriore piano (il terzo). A questo punto il gigante sarà messo in mare e trainato fino ai cantieri di Viareggio dove sarà completato l'allestimento. Ancora una volta l'eccezionale trasporto è affidato alla Sorcinelli autogru. Un'impresa che in trent'anni di esperienza ha trasportato quasi mille yacht.