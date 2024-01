Se n’è andato ’Rodi’, il tabaccaio campione

Fano, 24 gennaio 2024 – Se n’è andato ieri mattina all’età di 86 anni Domenico Rodeghiero, conosciutissimo commerciante, gestore della tabaccheria in piazza Costanzi per quasi mezzo secolo. Ma “Rodi”, come lo chiamavano amichevolmente tutti coloro che lo frequentavano, era stato in gioventù anche un campione di atletica leggera, nella specialità lancio del disco.

Imponente nel fisico quanto buono nell’animo, Domenico Rodeghiero è stato una persona riservata, gentile, che non amava mai vantarsi. Eppure ne aveva ben diritto visto il suo passato di sportivo. Nato ad Asiago il 2 ottobre 1937, Domenico Rodeghiero ha praticato l’atletica leggera fin da giovanissimo, entrando prima nelle “Fiamme oro” della Polizia e poi nel gruppo Fiat Torino. Memorabili, negli anni Cinquanta i suoi duelli nel lancio del disco con il pluricampione italiano Adolfo Consolini, come pure le sue partecipazioni con la maglia azzurra ai campionati e meeting europei. Trasferitosi a Fano agli inizi degli anni Sessanta, aveva sposato una fanese e aperto una tabaccheria che nel giro di breve tempo era diventata anche il punto di ritrovo di tutti i praticanti l’atletica leggera a Fano.

Già, perché “Rodi” è stato il pioniere della rinascita dell’Alma Juventus Fano, storica società che nel 1968 aveva rischiato di scomparire definitivamente. Fu lui, insieme ad altri bravi tecnici locali, a dare il via nel 1969 a quello che è considerato il ventennio d’oro dell’atletica fanese, con la pista del “Borgo Metauro” che divenne ben presto il trampolino di lancio per tanti atleti. “La mentalità e l’approccio culturale alle metodiche di allenamento portate da Rodeghiero – scrive il pesarese Luciano Pagnini nel suo ’Lo sport più antico del mondo’ – furono una rivoluzione copernicana nell’atletica di provincia che iniziava con le rondini e finiva con gli ombrelloni al Lido”.

Basti pensare all’esplosione del mezzofondista fanese Claudio Patrignani, 8 titoli italiani e Olimpiadi a Los Angeles nell’84. Guidato dalla passione e dallo spirito di servizio, infaticabile lavoratore sul campo come in negozio, Domenico Rodeghiero ha insegnato a tanti ragazzi fanesi i valori fondamentali in cui credere nello sport come nella vita, gli stessi che lui ha praticato nella sua lunga attività commerciale. Tanto da essere persona apprezzata e stimata da tutti. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Cristoforo.