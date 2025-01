Muore a 37 anni aspettando il treno per tornare in Liguria

Lo hanno trovato riverso sul pavimento del bagno della stazione e hanno chiamato subito la polizia. Ma ormai non c’era più niente da fare. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17 quando alcuni passanti hanno visto il corpo senza vita di un 37enne di origine e residenza ligure, alla stazione ferroviaria di Fano. L’uomo, secondo i primi accertamenti svolti dalla Polizia, avrebbe accusato un improvviso malore, forse un infarto, e si sarebbe accasciato a terra in attesa di salire su un treno che lo avrebbe riportato in Liguria.

Secondo le prime ricostruzioni il 37enne avrebbe fatto poco prima la spesa in un vicino supermercato e poi, forse in ritardo sull’orario di partenza del suo treno, avrebbe affrettato il passo verso la stazione. Il suo cuore, però non ha retto, dalle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe morto per cause naturali e non sarebbero presenti segni di violenza. La polizia è stata avvisata da alcuni passanti che hanno composto il 112. Sul posto è intervenuta tempestivamente l’ambulanza del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La volante della polizia ha identificato la vittima e il commissariato di Fano sta conducendo le indagini per capire la dinamica.

Ant. Mar.